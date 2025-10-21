Çankırı'da çıkan yangında 2 ev, 2 kömürlük ve hafif ticari araç zarar gördü

İlçeye bağlı Kale Kapu Mahallesi Nusret Küskü Caddesi'nde Bekir P'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler yandaki evlere de sıçradı.
Alevleri gören vatandaşların uyarısıyla bölgedeki evler boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kurşunlu, Çerkeş, Bayramören, Atkaracalar itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Söndürülen yangında 2 ev, 2 kömürlük ile 1 hafif ticari araç zarar gördü.
Tedbir amacıyla 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.