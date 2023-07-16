Çanakkale'deki orman yangını: Vatandaşlar tahliye ediliyor

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Yukarı Okçular ve Kemel köylerine de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor.

Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de çalışmaları koordine ediyor.

"Evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir"

Çanakkale Valiliği, devam eden yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın, can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir."

Köyden tahliyesi sağlanan vatandaşların, Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği öğrenildi.