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Türkiye
TRT Haber, AA, İHA 22.08.2023 22:43

Çanakkale'deki orman yangını evlere ulaştı

Çanakkale'deki orman yangını rüzgarın da etkisiyle saatlerdir devam ediyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor. Yangının ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev alev alev yanıyor. 736 kişi ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çanakkale'deki orman yangını evlere ulaştı
[Fotograf: AA]

Çanakkale'de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarla yayılan alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. 

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Alevler Merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı.

Çanakkale'deki orman yangını evlere ulaştı

Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor.

Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

Alevleri söndürmek itfaiye ekipleri yoğun mücadele ediyor. Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek verdi.

Köyler boşaltıldı

Yangının ilerlediği bölgedeki köyler boşaltıldı. Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Çift yönlü olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği ise kuzey-güney yönlü olarak yeniden başladı.

Bakan Yumaklı yangın bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangın bölgesine gitti. 

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 1328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesi ile yangına müdahale ediliyor. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 736 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.

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