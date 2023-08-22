Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişinin katılması hedefleniyor

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile kentteki Göletli Park'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Şimşek, ağustosun şanlı tarihin en önemli aylarından biri olduğunu söyledi.

Sultan Alparslan ve askerlerinin kazandığı zaferle Anadolu'nun kapısının açıldığını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Bugün yine aynı heyecanı yaşıyoruz. Bu yıl şanlı zaferin 952'inci yılını kutlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bu etkinliklere katılması bizi fazlasıyla sevindiriyor. Bütün teşkilatlarımız, kamu kurumlarımız, vatandaşlarımızla bu heyecanı tekrar yaşamak için seferber olduk. İnşallah Cumartesi günü saat 10.00'da, Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle 100 bin kişiyi Malazgirt'e getirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızda da aynı heyecanı görüyorum. Gerekli duyuruları yapıyoruz. 'Evimiz evinizdir, Malazgirt hepimizindir' sloganıyla tüm vatandaşlarımızı kutlamalara bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Malazgirt Zaferi'nin 952. yılında Muşlular olarak 100 bin misafirimizi bekliyoruz."

Başkan Asya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yapılacak Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Şölen havasında bir kutlama yapacaklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Etkinlikler kapsamında belediye olarak sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kurumlarıyla, meslek odalarıyla, teşkilatlarımızla o gün Malazgirt'te olacağız. Şanlı zaferin 952'inci yılında, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde aynı destanları yad etmek üzere tüm halkımızı Malazgirt'e bekliyoruz. Kutlamalara katılmak isteyen bütün vatandaşlarımızın Malazgirt'e intikali için ücretsiz servisler tahsis edilecektir."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.