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Türkiye
TRT Haber, AA, İHA 22.08.2023 17:25

Başıboş köpekler İstanbulluları bıktırdı

Başıboş köpek sorunu, İstanbul'da yaşayanların kabusu haline geldi. Eyüpsultan'da sürü halinde gezen köpekler mahalle sakinlerine saldırdı. Esenyurt'ta da ilçe sakinleri sahipsiz köpekler nedeniyle yollarını değiştirmek zorunda kalıyor.

Başıboş köpekler tehlike saçmaya devam ediyor. İstanbul Eyüpsultan'da yolda yürüyen kadın, sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Havlayarak üzerine gelen köpekleri elindeki çantayla uzak tutmaya çalışsa da fayda etmedi.

O sırada yoldan geçen bir adam, kadının imdadına yetişti. Adamın yardımıyla köpekler uzaklaştırıldı.

Aynı ilçenin Göktürk bölgesinde de benzer bir olay yaşandı. Köpek sürüsü, yolda yürüyen kadına saldırdı. Kaldırımın kenarından koşan kadın, saldırgan hayvanlardan son anda kurtuldu.

Başıboş köpekler, Esenyurt sakinlerinin de korkulu rüyası haline geldi. Sürü halinde dolaştıkları için vatandaşlar mahallede yolunu değiştirmek zorunda kalıyor.

"İnsanlar sokaktan geçerken korkuyor"

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Sazak, hayvanları sevdiklerini ancak sokakta kalabalık halde gezen köpeklerden korktuklarını söyledi.

Köpeklerin daha önce defalarca yoldan geçenleri ısırdığını kaydeden Sazak, "Belediyeye defalarca söyledik ilgilenen olmadı. İnsanlar sokaktan geçerken korkuyor." dedi.

"Herkes bu durumdan rahatsız"

Bir başka mahalle sakini Ömer Balcı da geceleri köpekler çok havladığı için rahatsız olduklarını anlattı.

Grup halinde gezen köpekler nedeniyle çok kişinin korktuğunu ifade eden Balcı, "Burayı adeta istila etmişler. 20-25 tane olabiliyorlar. İnsanlar sokakta yürürken korkuyor. Herkes bu durumdan rahatsız." diye konuştu.

Bölgede çalışan esnaf da müşterilerinin sahipsiz köpekler nedeniyle iş yerlerine gelmekten çekindiklerini belirterek, yetkililerin sorunu çözmesini beklediklerini ifade etti.

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