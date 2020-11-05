Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de şüphe üzerine fünye ile patlatılan çantadan elbise çıktı.
İskele Meydanı'nda yanında kitapların bulunduğu bir çantayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine çevrede önlem alan ekipler, şüpheli çantayı fünyeyle patlattı.
Üzerinde "Alabilirsiniz Esen Kalın" notu bulunan ve içinden elbise çıkan çantayı Y.A'nın bıraktığı öğrenildi.
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