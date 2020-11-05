Haber Giriş: Kaynak: AA
Amasya'da maske takmayan 400 kişiye para cezası
Amasya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine yönelik son bir ayda yapılan denetimlerde, 400 kişiye 360 bin lira para cezası uygulandı.
Kentte polis ve jandarma ekiplerinin COVID-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimleri devam ediyor.
Ekipler, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor, buna rağmen maske takmayanlara para cezası kesiyor.
Bu kapsamda kent genelinde bir aylık süreçte 400 kişiye toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.
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