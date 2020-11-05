BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 ve 20.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle BUDO'nun 09.30-15.00 saatlerindeki 7 seferinin de programdan kaldırıldığı duyurulmuştu.