Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.08.2025 16:43

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de orman yangını

Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi.

Çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi.

Çanakkale'de orman yangını

Yangına, 3 uçak, 5 helikopter ile havadan, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale edildi.

Hava ve kara ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lapseki Gökköy yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'de önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli rüzgar etkili olacak. Dışarıda kesinlikle ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak duralım." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
Çanakkale Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:50
Bakan Yerlikaya: 1 can kaybımız var
21:51
Depremde yaralanan 4 kişinin tedavisi sürüyor
21:47
Bakan Kurum: Gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz
21:40
İletişim Başkanı Duran: Teyitsiz paylaşım ve haberlerden uzak durulmalı
22:39
Depremde yıkılan binadaki 4 vatandaş kurtarıldı
20:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
FOTO FOKUS
Balıkesir'deki deprem anı kameralarda
Balıkesir'deki deprem anı kameralarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ