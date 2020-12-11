Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de olta balıkçılarına sosyal mesafe düzenlemesi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, olta balıkçılığı faaliyetinde bulunanlar arasında en az 3 metre mesafe bırakma kuralı getirildi.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tedbir kararları alındı.
Bu kapsamda kentte sahil bandında ve iskelelerde amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapanların, aralarında 3 metre sosyal mesafe bırakmaları şartı getirildi.
Belediye ekiplerinin kıyı bandına koyduğu işaretlerle üçer metrelik mesafe belirlenecek, zabıta ekipleri de bölgede gerekli denetimleri gerçekleştirecek.
Alınan kararlara ilişkin açıklama yapan Amatör balıkçılardan Dilaver Uslan, "Kurallara uymaya çalışıyoruz. Bu yeni karara herkes uyacaktır. Çıkan karardan ben memnunum, herkesin de uymasını tavsiye ederim" dedi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe Balıkçılık
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