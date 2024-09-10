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Türkiye
İHA 10.09.2024 07:14

Çanakkale’de kaybolan çocuk 17 saat sonra bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı Köyü'nde bulunan evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 12 yaşındaki Resul Guliyev 17 saat sonra bulundu.

Çanakkale’de kaybolan çocuk 17 saat sonra bulundu

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde 12 yaşındaki Resul Guliyev, çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Çocuklarının eve geri dönmediğini gören kederli aile durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

17 saat sonra bulundu

Köy girişindeki kameralar incelendiğinde, 12 yaşındaki Resul’ün köyden çıkış yaptığı belirlendi.

Dün saat 16.00 sıralarında evden çıktıktan sonra haber alınamayan Resul Guliyev, 17 saat sonra evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Bozalan köyünde ekipler tarafından bulundu.

12 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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