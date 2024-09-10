Parçalı Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.09.2024 06:42

Bursa-İzmir Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa-İzmir Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Muratcan Atay idaresindeki hafif ticari araç, Bursa-İzmir Otoyolu Doğanköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulup devrilen araçtaki sürücü ve yanındaki arkadaşı Turgut Özdemir yaralandı.

Yoldan geçelerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa-İzmir Otoyolu'nda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Muratcan Atay'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk müdahalesi olay yerine yapılan Turgut Özdemir ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazanın, İzmir'de yaşayan iki arkadaşın kargo işi yapmak için İstanbul'dan satın aldıkları hafif ticari araçla İzmir'e giderken yaşandığı öğrenildi.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:55
Aranan şahıslar "Çember"e sıkıştırıldı: 3 bin 126 gözaltı
07:49
Gözler Trump-Harris münazarasında
07:52
Ölümden ve polisten kaçan manda ünlü oldu
07:27
Bakteriler, mevsim değişimini öngörerek hazırlık yapıyor
07:20
Çanakkale’de 12 yaşındaki çocuk kayboldu
07:17
İsviçre Alpleri'nde heyecan verici keşif: 2 bin yıllık Roma askeri kampı bulundu
Paris 2024'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi
Paris 2024'te madalya kazanan paralimpik sporcular Ankara'ya geldi
FOTO FOKUS
120 kiloluk hastaya robotla böbrek nakli
120 kiloluk hastaya robotla böbrek nakli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ