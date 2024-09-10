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Türkiye
AA 10.09.2024 06:16

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.E. idaresindeki cip ile Y.Ö. yönetimindeki otomobil Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Kazanın ardından sol şeritte durabilen araçlara ise aynı istikamette ilerleyen M.Z.A'nın kullandığı başka bir otomobil çarptı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araçlarda yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Düzce İstanbul Trafik Kazası
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