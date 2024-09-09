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Türkiye
AA 09.09.2024 21:44

Bursa'da minibüsün çarpıp kaçtığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin karşısındaki oyun parkına giderken minibüsün çarpıp kaçtığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'da minibüsün çarpıp kaçtığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a, Ö.S. idaresindeki servis minibüsü çarptıktan sonra kaçtı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yusuf Çakır'ın cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'na defnedildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan sürücünün Ö.S. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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