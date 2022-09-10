Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de karaya oturan tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
İçinde 1 kişinin bulunduğu özel tekne, Akbaş mevkiinde karaya oturdu. Teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, karaya oturduğu yerden çekilerek kurtarıldı.
Etiketler: Çanakkale
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