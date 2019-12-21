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Çanakkale'de fırtına bekleniyor21 Aralık 2019 Cumartesi 12:41 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 12:43
Çanakkale'de beklenen fırtına nedeniyle, deniz ulaşımında bazı seferler yeniden düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Gökçeada-Kabatepe hattında seferler bir saat geriye çekildi. Gökçeada'dan yapılacak 18:00 seferi saat 17:00'de; Kabatepe'den 20:00'de yapılacak sefer ise 19:00'da gerçekleştirilecek.
Kuvvetli rüzgar ve yağışın, bölgede, akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: çanakkale Fırtına feribot seferleri