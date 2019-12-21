Gökçeada-Kabatepe hattında seferler bir saat geriye çekildi. Gökçeada'dan yapılacak 18:00 seferi saat 17:00'de; Kabatepe'den 20:00'de yapılacak sefer ise 19:00'da gerçekleştirilecek.

Kuvvetli rüzgar ve yağışın, bölgede, akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber