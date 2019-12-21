Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda "Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı"ndaki yolcu verilerinin analizi sonucu Hindistan'ın Yeni Delhi Havalimanı'ndan gelen İran uyruklu 3 yolcu "riskli" olarak değerlendirildi.

Şüpheli yolcuları taşıyan uçak "Hava Takip Sistemi"nden izlendi. Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından riskli görülen 3 yolcu takibe alındı. Gümrüğe tabi eşyalarının bulunmadığını beyan ederek Yeşil Hat'tan yolcu salonunu terk etmek üzere olan yolcular, Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu.

X-Ray cihazından geçirilen yolcuların bagajlarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Yapılan aramada valizlerde 71 bin 110 adet cinsel gücü artırıcı ilaç olduğu belirlendi.

Kaçak kanser ilacı bulundu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Kırgızistan'ın Bişkek Havalimanı'ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs şüpheli davranışları üzerine izlemeye alındı.

Herhangi bir beyanda bulunmadan yolcu salonundan çıkarken durdurulan yolcunun valizleri arandı. Valizlerde kanser tedavisinde kullanıldığı bildirilen 52 bin 500 adet kaçak ilaç bulundu.

İki operasyonda ele geçirilen toplam 123 bin 610 adet kaçak ilacın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekipleri ilaçlara el koyarken, olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA