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Türkiye
DHA 25.12.2023 06:22

Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi Assos mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından 31 kaçak göçmen yakalandı.

Bir başka operasyonda ise Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen 'TCSG-905' ve 'KB-20' Sahil Güvenlik Botu tarafından, 46 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplamda 77 kaçak göçmen, işlemleri sonrası Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

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Çanakkale Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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