Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Kaynak: TRT HAber