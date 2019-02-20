Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Kaynak: TRT HAber
Merkez üssü Çanakkale'nin Biga İlçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Kaynak: TRT HAber