"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı", Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün ve 20 Şubat'ta, 46 ülke, 15 uluslararası kuruluş, bakanlar, bakan yardımcıları ve çeşitli düzeylerde heyet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, göç baskısını azaltmak ve düzensiz göçe karşı önlemler almak amacıyla hükümetler arası yapılan toplantılar neticesinde 1993 yılında Budapeşte'de düzenlenen Bakanlar Konferansıyla ortaya çıkan, 2006'dan bu yana başkanlığını Türkiye'nin yürüttüğü "Budapeşte Süreci" devam ediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2013 yılında gerçekleştirilen 5. Bakanlar Konferansı ile sürecin 20. yıl dönümü kutlandı. Gerçekleştirilen konferans sonunda yayımlanan bildiride, öncelikli alan olarak, göç ve hareketlilik, entegrasyon, göç ve kalkınma, düzensiz göç, insan ticareti ve uluslararası koruma alanları belirlendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün ve yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı"na 46 ülke, 15 uluslararası kuruluş, bakanlar, bakan yardımcıları ve çeşitli düzeylerde heyet başkanları katılacak.

Bakanlar düzeyinde bugüne kadar 5 kez düzenlenen ve genel olarak stratejik hedefler ortaya koyan konferansın 6'ncısında "İstanbul Taahhütleri" bildirisinin kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün konferansa katılacak konuk bakan ve heyet başkanları onuruna Çırağan Sarayı'nda akşam yemeği verecek.

Kaynak: AA