Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Oğuz Demirer ve Murat Mansur ile tutuklu sanıklar Fatih Özdemir, Recep Batur, Hasan Salbaş ile avukatları ve yakınları katıldı.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, önceki duruşma mahkemeye verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak, tüm sanıkların "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları ve sanıklar ise mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, her ne kadar "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan dava açılmış ise de sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerine dair kanaat oluştuğunu bildirdi.

Tutuklu sanıklar Fatih Özdemir ve Recep Batur 9 yıl 22'şer gün, Hasan Salbaş 8 yıl 9 ay, firari sanık Mehmet Sadi Karayel 8 yıl 9 ay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanıklar Oğuz Demirer 3 yıl 7 gün, Murat Mansur 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Kaynak: AA