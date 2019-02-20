Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Biga'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 00.33'te ve 7,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Biga'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 00.33'te ve 7,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Kaynak: AA