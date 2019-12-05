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Çanakkale'de 111 düzensiz göçmen yakalandı05 Aralık 2019 Perşembe 08:39 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 08:54
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 111 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Çanakkale'nin Ahmetçe köyü açıklarında 2 ayrı operasyon düzenledi.
Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 111 yabancı uyruklu, lastik botlardan alınarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.
Afganistan, Kongo, Mali, Senegal ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: midilli adası düzensiz göçmen çanakkale