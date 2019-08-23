Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 165 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba, Korubaşı, Koyunevi ve Arıklı sahillerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 165 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Bu kişilerin yanlarında bot ve bot motoru ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Kuşadası'nda 1 günde 129 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden, aynı gün farklı saatlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan, 4 lastik bottaki toplam 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, çarşamba günü, 4 lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botundaki görevlilerce durdurulan lastik botlardaki toplam 129 kaçak göçmen yakalandı. 70'i erkek, 33'ü kadın ve 26'sı çocuk olan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA, DHA