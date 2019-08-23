Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem kaydedildi.
Saat 09.58'de 3,6 büyüklüğünde yaşanan deprem yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: TRT Haber
Çanakkele'nin Biga ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan verilere göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem kaydedildi.
Saat 09.58'de 3,6 büyüklüğünde yaşanan deprem yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: TRT Haber