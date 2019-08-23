Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı açıklamada, örgüt üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin daha önce açığa alındığı öğrenildi.
13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA