AA 16.08.2025 17:25

Çanakkale Gelibolu'da orman yangını

Çanakkale Gelibolu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Gelibolu'da orman yangını

İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Gelibolu'da orman yangını

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.

Çanakkale Orman Yangını Yangın
İstanbul'da fırtına: Ağaçlar devrildi, iki kişi yaralandı
