Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.01.2026 08:21

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: Transit geçişler durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu. Geminin kurtarılmasının ardından boğaz yeniden trafiğe açılacak.

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: Transit geçişler durduruldu

İstanbul'dan Fas'a giden 292 metre boyundaki Singapur bayraklı "Maersk Utah" isimli konteyner gemisinin makineleri Burhanlı mevkii önlerinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (GTHM) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-20" römorkörü sevk edildi.

GTHM, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Geminin, yapılacak kurtarma operasyonu sonrası güvenli demir bölgesine götürülmesi planlanıyor.

ETİKETLER
Çanakkale Çanakkale Boğazı
Sıradaki Haber
Marmaris'te sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:39
Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayeti aydınlatıldı
09:21
ABD 1930'da Kanada'yı işgal planı hazırladı: Trump eski korkuları canlandırıyor
09:17
İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı
09:11
Türkiye elektrikli otomobilde Avrupa 4’üncüsü
09:04
İki yaşındaki çocuk bilardo şovlarıyla iki Guinness Dünya Rekoru kırdı
09:00
Kıyamet saatinde gece yarısına 85 saniye kaldı
12 ile "sarı" kodlu uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
12 ile "sarı" kodlu uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ