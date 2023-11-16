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Türkiye
AA 16.11.2023 19:15

Çanakkale açıklarında 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Kuzey Ege'de Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen 3 operasyonda 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında 72 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"KB-20" botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "KB-111" ve "TCSG-8" botlarıyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki 2 lastik botta Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan 72 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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