İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya'da bulunan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın resmen kaçak sayılmasına hükmetti.

Mahkeme Heyeti, firari olan Dündar'a ait İstanbul, Ankara ve Bodrum'da yer alan taşınmaz mallara el konulmasına karar verdi.

Taşınmazların yönetimi için, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan kayyum atanacak.

Mahkeme ayrıca, Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve hesaplara el konulması işlemlerinin başlatılmasına da hükmetti.