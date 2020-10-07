Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak
[Fotoğraf: AA ]
14. Ağır Ceza Mahkemesi Can Dündar'ın kaçak sayılmasına hükmetti. Hakim Akın Gürlek başkanlığındaki Heyet, kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Almanya'da bulunan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın resmen kaçak sayılmasına hükmetti.
Mahkeme Heyeti, firari olan Dündar'a ait İstanbul, Ankara ve Bodrum'da yer alan taşınmaz mallara el konulmasına karar verdi.
Taşınmazların yönetimi için, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan kayyum atanacak.
Mahkeme ayrıca, Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve hesaplara el konulması işlemlerinin başlatılmasına da hükmetti.
Etiketler: son dakika Can DündarSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 14:21
Son Haberler
- 14:38
- 14:30
- 14:28
- 14:17
- 14:18
Sıradaki Haber
Mersin'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz