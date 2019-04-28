İstanbul Çamlıca Camii'nde sabah namazı vaktinde olağanüstü bir yoğunluk yaşandı. İstanbul İl Müftülüğünün düzenlediği etkinlik için on binlerce vatandaş sabah namazında Çamlıca Camii’ne akın etti.

Cami içinde ve iç avluda yer bulamayan cemaat dış avluda saf tuttu.

İstanbul Müftülüğünün yıl boyu düzenlediği gençlerle sabah namazı buluşmalarının finali Çamlıca Camii'nde yapıldı.

Türkiye’nin en büyük camisi, sabah namazına bütün ilçelerden akın eden gençler ve her yaştan vatandaşlarla doldu, taştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş cemaate hitap etti

Sabah namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, namaz sonrası cemaate hitap etti.

Programa, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı.

Yoğun katılım sebebiyle insanlar camiye ulaşmakta zorlandı, trafik tıkandı. Namaz vaktini kaçırmak istemeyenler, yolda ve yeşillik alanda namazlarını kıldı.

Kaynak: TRT Haber, DHA