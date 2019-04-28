D-100 kara yolu Kuruçeşme Mahallesi mevkisinde, İzmit'ten İstanbul yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, emniyet şeridinde park halindeki tıra çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki kadın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından çıkarılabildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile yanındaki kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenazeler, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, yolda seyir halindeyken kazayı gördüğünü ifade eden Enes Topaloğlu, kaza yapan otomobilin sürücüsünün ani şerit değiştirerek hızlı şekilde ilerlediğini, kendilerini solladıktan sonra sağ şeride girdiğini ve o sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaynak: AA