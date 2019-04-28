Ankara'da otomobilin yön levhası direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı'ndan Kızılay istikametine seyir halindeki, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DU 9513 plakalı otomobil, yön levhası direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralanırken, araçta bulunan Elif Efe ise ön koltukta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahelenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan Elif Efe ise UMKE ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 süren çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Sedyeyle ambulansa taşınan Efe, Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA