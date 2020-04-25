Yardımseverler bu zor günlerde birlik ve dayanışmayı gösteriyor. İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

Kadirli Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile Diyanet Vakfı bir camiyi markete dönüştürdü.

Miraç Camii İmam Hatibi Recep Çeri, "Camimizin ayakkabılık raflarını market raflarında çevirdik. "İmkanı olan getirsin ihtiyacı olan götürsün" adı altında bir hayır çarşısı açtık. Ramazan boyunca bu hayır çarşımız devam edecek. Esnaflarımız Allah razı olsun onlar imkanı olanlar getiriyor ihtiyacı olanları da biz mahallede tespit ediyoruz. Buraya gelebilecek olanları buraya davet ediyoruz gelemeyecek olanlara da evlerine servis yapıyoruz." dedi.

Camiden "İmkanı Olan Getirsin, İhtiyacı Olan Götürsün" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahibi bir vatandaş, "Camimizde yardım çarşısı açıldı. İhtiyacım olan şeyleri aldım. Yardımı eden ve getiren ve buna sebep olan arkadaşlardan Allah razı olsun." diyerek duygularını dile getirdi.