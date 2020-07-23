Darıca Nenehatun Mahallesi'ndeki Kurban Erol Camii İmamı İlhan Akar, saat 04.00 sıralarında avludan gelen sesler üzerine dışarıya çıktı.

Avluyu kontrol eden akar, gölgelikte bir kişinin kendisini astığını farketti.

Hemen duruma müdahale eden Akar, ipe asılı genci kurtarmaya çalışırken, bir yandan da bağırarak yardım istedi.

Koşarak avluya gelenler, imam ile birlikte genci asılı olduğu ipten kurtardı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.