Haber Giriş: Kaynak: DHA
Cami avlusuna kendini asan genci imam kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, caminin avlusundaki gölgeliğe kendini iple asan gencin hayatını imam kurtardı.
Darıca Nenehatun Mahallesi'ndeki Kurban Erol Camii İmamı İlhan Akar, saat 04.00 sıralarında avludan gelen sesler üzerine dışarıya çıktı.
Avluyu kontrol eden akar, gölgelikte bir kişinin kendisini astığını farketti.
Hemen duruma müdahale eden Akar, ipe asılı genci kurtarmaya çalışırken, bir yandan da bağırarak yardım istedi.
Koşarak avluya gelenler, imam ile birlikte genci asılı olduğu ipten kurtardı.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli intihar intihar girişimiSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 18:11
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