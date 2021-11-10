Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 06:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalışma sırasında boru patladı, su metrelerce yükseğe ulaştı
Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu.
Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı noktada su borusunda patlama meydana geldi.
Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, sokak üzerinde birikintiler oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.
Ekiplerin bölgedeki çalışmasının devam edeceği öğrenildi.
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