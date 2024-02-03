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Türkiye
AA 03.02.2024 01:18

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen; çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanuna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

Kısa çalışma gerekçelerine "genel salgın" durumu da eklendi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirildi.

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması ve son 3 yılda en az 450 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekecek.

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