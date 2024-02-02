İzmir'de teknenin batması sonucu kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yaptığı açıklamada, Salihleraltı mevkisi açıklarında, içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin batmasının ardından kaybolan Gökhan Çakır'ın bulunması için aralıksız devam eden çalışmaların sonlandırıldığını söyledi.

Budan, "Teknenin battığı mevkiden yaklaşık 500 metre mesafede deniz tabanında cenazeye ulaşıldı." dedi.

Sahil Güvenlik Botu ile kıyaya getirilen cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay

Dikili açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesi 30 Ocak gece batmış, teknedekilerden 5'i kurtarılmış, 3'ü ise hayatını kaybetmişti.

Kayıp olduğu bildirilen 2 balıkçıdan birinin cesedi aynı gün bulunmuş, Gökhan Çakır'ı arama çalışmaları denizden ve havadan sürdürülmüştü.