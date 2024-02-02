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Türkiye
AA 02.02.2024 22:25

Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı

Zeytinburnu'nda tramvayın, aynı istikamette ilerleyen başka bir tramvaya çarpıştı. Sefer aksamaları, tramvayların çekilmesiyle normale döndü.

Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı
[Fotograf: AA]

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Topkapı durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle önündeki tramvaya çarptı.

Yaralanan kimsenin olmadığı kazada, yolcular araçlardan inerek diğer duraklara yürüdü.

Bölgeye gelen teknik ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferlerin geçici olarak Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

Yapılan ikinci duyuruda, seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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