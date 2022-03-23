İstanbul Avcılar'da, hırsızlar, depo olarak kullanılan bir iş yerinden 200 bin lira değerinde 1 ton ağırlığında kumaşı araca yükleyerek başka bir yere götürdü.

Şüpheliler daha sonra hırsızlık yaptıkları iş yerinin sahibi ile bağlantı kurarak ellerinde uygun fiyata satılacak kumaş bulunduğunu söyledi.

İş yeri sahibi, bunun üzerine polis ekiplerini bilgilendirdi.

Polis, iş yeri sahibinden şüphelilerle görüşmesini isterken gerekli önlemleri aldı. İş yeri sahibi kumaşlarının gizlendiği depoya götürülürken, ürünler gösterildi.

Kumaşları satmaya çalışan M.D. ile Ö.Ç. ve depo sahibi A.K. yakalandı.

2 ayrı kumaş hırsızlığının daha failleri oldukları belirlendi

Şüphelilerin bu yıl farklı tarihlerde Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı kumaş hırsızlığı suçlarının da faili oldukları ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ö.Ç. ise tutuklandı.