75. Yıl Mahallesi'nde, 24 Aralık Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında şantiyeye gelen bir şüpheli, inşaat çalışanlarının giysilerinin bulunduğu kata yöneldi.

Şüpheli, inşaat ustası Murat Karakuzu'ya ait montu giyip, yeğenine ait pantolondan da 300 lira alarak uzaklaştı. 10 dakika sonra montun iç cebindeki otomobil anahtarını fark eden şüpheli, inşaatın bulunduğu sokağa geri geldi.

Sokağın başında bir süre oyalanan kişi, anahtarı cebinden çıkarmadan kilit açma tuşuna bastı. Kilidi açılan otomobilin yanına giden şüpheli, otomobili çalıştırıp olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilinin yerinde olmadığını gören yeğeni, amcası Murat Karakuzu'ya haber verdi. Karakuzu, otomobilinin çalındığını anlayınca, montunun da yerinde olmadığını gördü. Karakuzu, polise ihbarda bulundu.

"Ailemin psikolojisi bozuldu""

10 yıllık birikiminin çalındığını dile getiren Murat Karakuzu olayı şöyle anlattı:

"Biz inşaatın alt katında çalışırken, hırsız inşaata giriyor. Yeğenimin cebindeki 300 lirayı alıyor. Benim de montumu giyip çıkıyor. Montun cebinde aracımın anahtarı vardı. Anahtarı fark edince geri geliyor. Yeğenim haber verince hemen dışarı koştum ancak yakalayamadım. Çevredeki kamera görüntülerini izleyince, montumu giydikten sonra çıkıp giden hırsızın 10 dakika sonra yavaş yavaş sokağa doğru geldiğini gördük. Hırsız, 10 yıllık birikimimi, sermayemi alıp, götürdü. Yaşadığımız bu olay ailemin de psikolojisini bozdu."