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Türkiye
AA 17.04.2023 14:15

Çaldığı araçla kaza yapınca yakalandı

Aksaray'da, kargo aracını çalan Fatih Güzey, polisin yaklaşık 55 kilometre süren takibi sırasında kaza yapınca yakalandı.

Çaldığı araçla kaza yapınca yakalandı
[Fotograf: AA]

Kılıçaslan Mahallesi 1333 Sokak'ta meydana gelen olayda kargo firmasında çalışan Ö.G., şirkete ait hafif ticari aracı, paket teslim edeceği binanın önüne park etti.

Ö.G.'nin aracın üzerinde anahtarı bırakıp kargoyu sahibine ulaştırmaya gittiği sırada, Fatih Güzey ise aracı çalıştırıp uzaklaştı. Döndüğünde aracın çalındığını gören Ö.G., polise haber verdi.

Polis, uydu takip sisteminden aracın sanayi sitesinde olduğunu belirledi ve bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Çaldığı araçla kaza yapınca yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı

Sanayi sitesinde polisin, 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Güzey, kaçtı. Sürücü, polisin yaklaşık 55 kilometre takibi sonucu Niğde-Emirgazi yolu kavşağında, bariyerlere çarpıp kaza yapınca yakalandı.

Kaza öncesi bıçakla bileğini kesip, kendisine zarar verdiği ve kazada hafif yaralandığı anlaşılan Güzey, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güzey'in tedavisi tamamlanıp taburcu olduktan sonra gözaltına alınacağı ifade edildi. 

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