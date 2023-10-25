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Türkiye
DHA 25.10.2023 16:13

Çaldığı aracın içinden 200 çift de çalıntı terlik çıktı

İstanbul'da bir şüpheli, Bağcılar'dan çaldığı otomobil ile yakalandı. Otomobilin içerisinden 200 çift çalıntı terlik çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çaldığı aracın içinden 200 çift de çalıntı terlik çıktı
[Fotograf: DHA]

Bağcılar'da hafif ticari bir aracın çalındığı yönünde ihbar alan polisler, konuyla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinin yakınındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir kişinin hafif ticari araca binip gittiğini tespit etti.

Söz konusu görüntüleri inceleyen polisler, şüphelinin H.Y. olduğunu belirledi. Yakalanması için çalışma başlatılan H.Y.'nin, Esenyurt'tan plaka çaldığı, bu plakayla çaldığı aracı kullandığı tespit edildi.

Ekipler, olaydan 3 gün sonra Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde belirledikleri adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda H.Y., gözaltına alınırken, çalınan hafif ticari araçta, yine çalıntı olduğu belirlenen 200 çift terlik ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

H.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.  

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