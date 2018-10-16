Çad'daki Maarif Okulları'nda eğitim öğretim başladı

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, programda yaptığı konuşmada, Çad ve Türk halkları arasında dostluğun daha da artacağını ve Maarif Vakfı'ndaki çocukların daha güvenilir ortamda eğitimlerine devam edeceğini söyledi.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu ise, Maarif Vakfı'nın bir devlet okulu olduğunu, Türk Çad ilişkilerini geliştirmek için köprü görevi gördüğünü belirtti.

Göksu, mezun olan öğrencileri Türkiye'de yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

"Maarif Vakfı gelecek adına büyük umut vermiştir"

Okul Aile Birliği Başkanı Mahamat Saleh ise şöyle konuştu:

"Maarif Vakfı'nın buraya gelmesiyle 6 ay içerisinde BAC sınavında yüzde 97, BEF sınavında yüzde 100 başarı sağlandı. Bu başarı bizleri oldukça memnun etti. Okul sürecinde bizlere verdiğiniz sözlerin hepsini yerine getirmeniz, gelecek adına büyük umut vermiştir."

Maarif Okulları, kentte anaokulu, ilkokul, ortaokulu ve liselerde 545 öğrencisiyle yeni öğretim yılına başladı.

Açılışa, Çad Ülke Direktörü Oğuzhan Uğurlu, Yeni Çad Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nankour Guet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA