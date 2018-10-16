Yargı reformu ortak akılla oluşturulacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Bakanlık Stratejik Planı'nın güncellenmesinde tüm kesimlerin görüşlerinin alınmasına dair talimatının ardından çeşitli adımlar atıldı.

Yeni hazırlanacak Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Bakanlık Stratejik Planı için Bakan Gül'ün başkanlığında 10-12 Ağustos'ta Strateji Geliştirme Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yargı reformu ve stratejik plan hazırlıkları ele alındı.

Oluşturulan stratejik planlama ekibi ise 13 Eylül'de ilk toplantısını yaparak, ceza hukuku ve reform konularını değerlendirdi.

Yargıya güven ve memnuniyetin ölçülmesi amacıyla Ankara'da 4 bin 45, 26 ilde de 5 bin 20 kişiyle anket yapıldı. Anketlerin sonuçları raporlaştırılarak Bakanlığa sunuldu.

Adalet Bakanlığı ayrıca hakim ve savcılarla yardımcı personelin de fikirlerini anketle öğrendi. Bu kapsamda da 2 Ekim'e kadar geçen sürede adli yargıda 2 bin 15, idari yargıda 247 hakim, savcı, yardımcı personel görüş bildirdi. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılan anketle, adalet sisteminin işleyişi, ceza muhakemesi, idari yargılama, hukuk yargılaması süreçlerine yönelik görüşler toplandı.

Bakanlıkça kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen Bölge Adliye ile Bölge İdare mahkemelerinin başkanlarının yanı sıra cumhuriyet başsavcıları ve hakimlerle toplantılar düzenlendi. Bunun yanı sıra hakim ve savcıların katıldığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de açılışında yer aldığı çalıştayda fikir alışverişinde bulunuldu.

Hem Yargı Reformu Strateji Belgesi hem de Stratejik Plan'ın taslak metni için Bakanlığın farklı birimlerinde toplantılar gerçekleştirildi. Üniversitelerde de görüşmeler yapan, akademisyenlerle fikir alışverişinde bulunan Bakanlık, hukuk fakültelerine de bu konuda yazı gönderdi.

Sivil toplum kuruluşlarının kapıları çalındı

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Stratejik Plan için sivil toplum kuruluşlarının da kapılarını çalan Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) başta olmak üzere çok sayıda kuruma yazı göndererek görüş talep etti. Bakanlığın yazı gönderdikleri arasında, Kamu Denetçiliği Kurumu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile dernekler de yer aldı. Bakanlık, Türkiye Barolar Birliğinin görüşlerini de yapılan toplantıyla aldı.

Çalışmalarını uluslararası alanda da sürdüren Bakanlıkça Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü ile görüşmeler yapıldı. Öte yandan Adalet Bakanlığı yetkilileri, 4-5 Ekim'de Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) heyetiyle bir araya geldi. Bu toplantıda da hazırlıklar ve amaçlar hakkında bilgi verildi.

Avrupa Birliği (AB) belgelerinde, ilerleme raporlarında, (AİHM) içtihatlarını değerlendiren Bakanlık yetkilileri, kalkınma planları, Özel İhtisas Komisyon ve KDK raporlarını, bilimsel yayınları da inceleyerek literatür taraması yaptı.

Avukatlara anket

Bakanlık tarafından UYAP üzerinden avukatlara da anket sundu. Anketle, "adalete güvenin artırılması, erişimin geliştirilmesi, etkinliğin sağlanması, makul sürede yargılama hakkının korunması, basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş süreçlerin oluşturulması, iş yükünün azaltılması, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması, savunma hakkı ve avukatlık mesleği, insan kaynaklarının geliştirilmesi" konularında görüş ve öneriler alınıyor.

Adalet Bakanlığınca, çeşitli toplantı ve temaslarla hedef belirleme sürdürülecek. Bu ay içerisinde Anayasa Mahkemesi ile gerçekleştirilecek toplantıda bireysel başvuru kurumu ve insan haklarına dair sorunlar ele alınacak. Yargıtay ve Danıştay ile yapılacak toplantıda da yargı süreçlerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacak.

TOBB'un organizesinde ticaret odalarının, sendikaların yetkilileriyle bir araya gelecek Adalet Bakanlığı yetkilileri, iş dünyasının hukuki süreçlerde karşılaştığı sorunları değerlendirecek. Hukuk fakültelerinin dekanlarıyla da hukuk eğitiminin içeriği görüşülecek.

Uluslararası çalışmalar

Avrupa Konseyi ile AİHM yetkilileriyle de görüşme yapmayı planlayan Bakanlık yetkilileri, insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına da görüş soracak.

Tüm kesimlerin görüşlerinin alınması, çalışmaların tamamlanmasının ardından Yargı Reformu Strateji Belgesi ile Stratejik Plan'ın kasım ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA