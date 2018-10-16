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Konya merkezli uyuşturucu operasyonu

Konya merkezli 3 ilde düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda, 16 zanlı yakalandı.

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Konya merkezli uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından Konya, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen 21 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel harekat polislerinin destek verdiği baskınlar sırasında drone da kullanıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen zanlılardan 16'sı yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Narkotik dedektör köpekleriyle zanlıların adreslerindeki aramalarda 2 kilogram esrar, 200 gram eroin, 481 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Konya, drone
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