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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

9 ilde Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının terör örgütlerine yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında, "FETÖ silahlı terör örgütü" ile irtibat ve iltisaklı oldukları tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması için Balıkesir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, İzmir, Isparta, Malatya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle aralarında profesör, astsubay, subay, 2 polis, 6 öğretmen ve devlet memurlarının da olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, fetö, balıkesir
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