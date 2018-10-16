İstanbul'da taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar açıklandı

İstanbul'da bazı ticari taksi şoförleri, kısa ya da uzun mesafe, ücret, trafik yoğun olduğunda yolcu almama, müşterinin yolu bilmemesini fırsata çevirip güzergahı uzatmaları gibi konularda birçok şikayet geliyor. İstanbul Valiliği, bu şikayetleri gidermek için harekete geçti.

Cezai işlem uygulanacak

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Valiliğin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, taksilerle seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak, yaşanabilecek sorunları en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çeşitli kanun maddelerini ortaya koyarak uygunsuz tavır ve davranışlardan sakınılmasını isteyen Şahin aksi durumda cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

Yasak olan tutum ve davranışlar

Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerinin mevcut kanunlara riayet etmelerini isteyen Şahin şunları söyledi:

"Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız ve /veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, (taksimetre açılmaması) alkollü iken araç kullanılması, otobüs duraklarında, park yasağı olan yerlerde araç ya da yaya trafiğini engelleyici şekilde park ve bekleme yapılması, yerli-yabancı müşteri ayrımı yapılması, yasaktır."

İstanbul Valisi Vasip Şahin uyarısını şu sözlerle noktaladı:

"Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İlanen tebliğ olunur."

Kaynak: AA