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Büyük Çamlıca Camii'ne "Evde Kal Türkiyem" yazılı mahya asıldı
[Fotoğraf: AA]
Büyük Çamlıca Camii'nin iki minaresinin arasına "Evde Kal Türkiyem" yazılarak, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuldu.
İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla Berat Kandili'nde de İbadet yapılamadı.
Büyük Çamlıca Camisi'ne, "Evde kal Türkiyem" yazılı mahya asıldı.
Etiketler: mahya koronavirüs camiSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 22:42
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