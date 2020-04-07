Tekirdağ ve Kırklareli'nde, evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (COVID-19) bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.

Ebeveynleriyle camiye gidemeyen çocuklar da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak minik ellerini semaya açtı.

Tekirdağ'da yaşayan Neriman Gönül, kandil gecesinde camide toplu ibadet yapamamanın İslam alemi açısından üzüntü verici olduğunu söyledi.

Kandil gecesini evlerinde Kur'an ve dua okuyarak geçirdiklerini anlatan Gönül, "Bu hastalıktan ülkemizin ve dünyanın kurtulması için dua ettik. İnşallah hastalar çabuk iyileşir ve hayat kısa zamanda normale döner" dedi.

Yurdanur Yastın da tüm vatandaşların kandilini kutladı.

Koronavirüsün özellikle yaşlılar için çok riskli olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıklarını ve toplu alanlarda bulunmadıklarını dile getiren Yastın, kandil gecesi hastaların sağlığına kavuşması, hastalığın bir an önce sona ermesi, dünyanın içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtulması için dua ettiğini söyledi.

Bilecik

Namazlarını evlerinde kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Evlerinde kalmayı tercih eden bazı gençler de telekonferans sistemiyle bağlandıkları arkadaş grubuyla Kur'an-ı Kerim okudu.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki hafız Eray Zencir, kandil gecesini evlerinde Kur'an ve dua okuyarak geçirdiklerini söyledi.

Salgının bir an önce geçmesi için dua ettiklerini aktaran Zencir, "Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kalıyoruz. Bu mübarek gecede camilerimize gidip ibadet edemedik, biz de görüntülü olarak birliğimizi ve beraberliğimizi sürdürelim istedik." diye konuştu.

İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Sefa Bozkurt da evinde Kuran tilaveti yaptığını ifade ederek, geceyi güzel bir şekilde eda ettiklerini söyledi.